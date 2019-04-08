EN
15:24:59 Понедельник, 8 апреля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

С начала года более 140 тыс. пензенцев получили приглашения на диспансеризацию

10:32 | 08.04.2019 | Медицина

Печать

Пенза, 8 апреля 2019. PenzaNews. Более 140 тыс. жителей Пензенской области получили с начала 2019 года оповещения в виде SMS-сообщений, писем и телефонных звонков от страховых медицинских представителей с приглашением пройти диспансеризацию или профосмотр. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе ТФОМС.

С начала года более 140 тыс. пензенцев получили приглашения на диспансеризацию. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В фонде призвали не игнорировать подобные извещения, а посетить медицинское учреждение по месту прикрепления.

«Работающим гражданам законодательно предусмотрен один день с сохранением среднего заработка, а сотрудникам предпенсионного и пенсионного возраста — два дня на тех же условиях, но, несмотря на дополнительный выходной, граждане все же неохотно идут на диспансеризацию, ссылаясь, как показали опросы страховых представителей, на нехватку времени и длинные очереди в поликлиниках», — пояснили в пресс-службе.

В фонде уточнили, что прохождение профилактических мероприятий начинается с кабинета медпрофилактики, который есть в каждой больнице.

«Он работает ежедневно, а для удобства пензенцев организована работа медицинских организаций и в субботние дни», — добавили в ТФОМС.

Загрузка...
Читайте также
Жительница Пензы отправится в колонию за организацию притона «Сеть» внесена в список организаций, признанных террористическими
В 2020 году все пензенские школы получат копии знамени Победы Пензенский «Кванториум НЭЛ» получит около 5 млн. рублей на летнюю инженерную школу
В храмах Пензы на Пасху пройдут благотворительные обеды В Пензе «Lada Priora» превратилась в груду металла, врезавшись в ограждение
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама