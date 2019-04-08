С начала года более 140 тыс. пензенцев получили приглашения на диспансеризацию Медицина

Пенза, 8 апреля 2019. PenzaNews. Более 140 тыс. жителей Пензенской области получили с начала 2019 года оповещения в виде SMS-сообщений, писем и телефонных звонков от страховых медицинских представителей с приглашением пройти диспансеризацию или профосмотр. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе ТФОМС.

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В фонде призвали не игнорировать подобные извещения, а посетить медицинское учреждение по месту прикрепления.

«Работающим гражданам законодательно предусмотрен один день с сохранением среднего заработка, а сотрудникам предпенсионного и пенсионного возраста — два дня на тех же условиях, но, несмотря на дополнительный выходной, граждане все же неохотно идут на диспансеризацию, ссылаясь, как показали опросы страховых представителей, на нехватку времени и длинные очереди в поликлиниках», — пояснили в пресс-службе.

В фонде уточнили, что прохождение профилактических мероприятий начинается с кабинета медпрофилактики, который есть в каждой больнице.

«Он работает ежедневно, а для удобства пензенцев организована работа медицинских организаций и в субботние дни», — добавили в ТФОМС.