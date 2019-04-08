На базе технопарка «Рамеев» в Пензе будут производить системы фиксации позвоночника Медицина

Пенза, 8 апреля 2019. PenzaNews. Общество с ограниченной ответственностью «Медико-техническая фирма «Синтез», которое стало новым резидентом технопарка высоких технологий «Рамеев» в Пензе, будет производить системы фиксации позвоночника для чрескостного синтеза.

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Участник кластера «Биомед» специализируется на разработке, производстве и продаже имплантатов для нейрохирургии.

В ходе реализации проекта намечено создать высокотехнологичную систему фиксации позвоночника, позволяющую восстанавливать функции этой части скелета. Ожидается, что люди, нуждающиеся в операциях на позвоночнике, получат с помощью пензенской компании современные доступные изделия отечественного производства.

Теперь в технопарке «Рамеев» осуществляет деятельность 41 резидент. Компаниями создано более 2,3 тыс. рабочих мест.