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На базе технопарка «Рамеев» в Пензе будут производить системы фиксации позвоночника

16:16 | 08.04.2019 | Медицина

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Пенза, 8 апреля 2019. PenzaNews. Общество с ограниченной ответственностью «Медико-техническая фирма «Синтез», которое стало новым резидентом технопарка высоких технологий «Рамеев» в Пензе, будет производить системы фиксации позвоночника для чрескостного синтеза.

На базе технопарка «Рамеев» в Пензе будут производить системы фиксации позвоночника. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Участник кластера «Биомед» специализируется на разработке, производстве и продаже имплантатов для нейрохирургии.

В ходе реализации проекта намечено создать высокотехнологичную систему фиксации позвоночника, позволяющую восстанавливать функции этой части скелета. Ожидается, что люди, нуждающиеся в операциях на позвоночнике, получат с помощью пензенской компании современные доступные изделия отечественного производства.

Теперь в технопарке «Рамеев» осуществляет деятельность 41 резидент. Компаниями создано более 2,3 тыс. рабочих мест.

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