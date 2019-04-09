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Пензенцы смогут в субботу посетить гастроэнтеролога и пройти УЗИ

16:38 | 09.04.2019 | Медицина

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Пенза, 9 апреля 2019. PenzaNews. Дополнительный прием гастроэнтерологов и ультразвуковые исследования будут организованы в больницах Пензенской области в предстоящую субботу, 13 апреля.

Пензенцы смогут в субботу посетить гастроэнтеролога и пройти УЗИ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Гастроэнтерологи будут ждать пациентов в пяти медицинских организациях — в поликлинике областной больницы имени Н.Н. Бурденко, в городских поликлиниках №1 и №14 города Пензы, а также в межрайонных больницах в Сердобске и Кузнецке.

Ультразвуковое исследование будут делать во всех женских консультациях областного центра и восьми городских поликлиниках, а также в 21 больнице в районах.

Чтобы попасть на прием, необходима предварительная запись, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области.

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