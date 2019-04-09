Три медработника из Пензенской области отличились на всероссийском конкурсе Медицина

Пенза, 9 апреля 2019. PenzaNews. Три медицинских работника Пензенской области отмечены по результатам всероссийского конкурса врачей по итогам 2018 года.

Фото: Health.pnzreg.ru

Как сообщается на сайте Минздрава России, Ирина Стешкина из Пензы вошла в тройку сильнейших специалистов в номинации «Лучшая старшая медицинская сестра».

Светлана Суруткина из Пензы отличилась в категории «Лучший санитарный врач».

Также награды удостоена Елена Полтарихина из села Неверкино. Она отмечена в номинации «Лучший сельский врач».

Церемония подведения итогов конкурса состоялась в рамках XXVI российского национального конгресса «Человек и лекарство» в Москве. Дипломы победителям вручили заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой и главные внештатные специалисты ведомства.

По информации министерства здравоохранения Пензенской области, на торжественном мероприятии от региона присутствовали Елена Полтарихина и Ирина Стешкина.