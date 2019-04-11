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В Каменке отработан порядок действий в случае резкого подъема воды в реке Атмис

17:41 | 11.04.2019 | Медицина

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Каменка, 11 апреля 2019. PenzaNews. Сотрудники межрайонной больницы, расположенной в Каменке Пензенской области, приняли участие в командно-штабных учениях, посвященных отработке порядка действий в случае резкого подъема воды в реке Атмис в результате весеннего половодья.

В Каменке отработан порядок действий в случае резкого подъема воды в реке Атмис. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По легенде, в зоне подтопления оказались более 1 тыс. жителей.

На месте были собраны руководство и персонал больницы, объекты службы медицины катастроф переведены в режим повышенной, а затем чрезвычайной ситуации. Особое внимание уделялось межведомственному взаимодействию. Кроме того, специалисты территориального центра медицины катастроф проверили наличие и качество разработки в больнице организационно-планирующих документов.

После этого с сотрудниками приемного отделения и персоналом врачебно-сестринских бригад были проведены занятия, посвященные проведению сердечно-легочной реанимации. При этом использовались манекены с электронным регистратором правильности выполнения манипуляций, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

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