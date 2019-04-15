Пензенская область присоединится к проекту «Бюст-мост: против рака груди» Медицина

Пенза, 15 апреля 2019. PenzaNews. Пензенская область присоединится к всероссийскому социальному проекту «Бюст-мост: против рака груди».

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В его рамках в предстоящую субботу, 20 апреля, жительницы региона смогут попасть на прием к акушерам-гинекологам и онкологам, а также сделать УЗИ молочных желез и маммографию.

Специалисты будут вести прием в женских консультациях и поликлиниках. Необходима предварительная запись, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области.

Социальный проект «Бюст-мост: против рака груди» впервые был реализован в Нижнем Новгороде в 2015 году. Впоследствии к нему подключились другие регионы.

В 2016 году инициативу поддержала писательница Дарья Донцова, перенесшая рак груди.



Проект призван привлечь внимание к раку молочных желез и мотивировать женщин на раннюю диагностику. В его рамках ведется информационно-просветительская кампания, в государственных больницах специалисты ведут бесплатный прием, а частные клиники-партнеры снижают цены.

В финале акции 19 мая в Нижнем Новгороде намечено создать арт-объекты из бюстгальтеров «Деревья жизни».