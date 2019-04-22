Стал известен график работы пензенских поликлиник на майские праздники Медицина

Пенза, 22 апреля 2019. PenzaNews. Поликлиники Пензенской области не будут работать с 1 по 5, 7, а также с 9 по 12 мая в связи с выходными и праздничными днями.

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6 и 8 мая работа будет осуществляться по обычному графику.

Кроме того, с 1 по 12 мая в полном объеме без перерыва и выходных будет организована скорая медицинская, а также специализированная помощь в условиях круглосуточных стационаров.

Во всех 14 городских поликлиниках Пензы с 8.00 до 14.00 будут работать кабинеты неотложной медицинской помощи, в том числе по выписке лекарственных средств и выдаче листков нетрудоспособности.