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Стал известен график работы пензенских поликлиник на майские праздники

10:22 | 22.04.2019 | Медицина

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Пенза, 22 апреля 2019. PenzaNews. Поликлиники Пензенской области не будут работать с 1 по 5, 7, а также с 9 по 12 мая в связи с выходными и праздничными днями.

Стал известен график работы пензенских поликлиник на майские праздники. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

6 и 8 мая работа будет осуществляться по обычному графику.

Кроме того, с 1 по 12 мая в полном объеме без перерыва и выходных будет организована скорая медицинская, а также специализированная помощь в условиях круглосуточных стационаров.

Во всех 14 городских поликлиниках Пензы с 8.00 до 14.00 будут работать кабинеты неотложной медицинской помощи, в том числе по выписке лекарственных средств и выдаче листков нетрудоспособности.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, в случае возникновения спорных вопросов или непредвиденных ситуаций у пациентов имеется возможность обратиться к дежурному администратору, позвонив по телефону доверия.

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