Стал известен график работы пензенских поликлиник на майские праздники

6 и 8 мая работа будет осуществляться по обычному графику.
Кроме того, с 1 по 12 мая в полном объеме без перерыва и выходных будет организована скорая медицинская, а также специализированная помощь в условиях круглосуточных стационаров.
Во всех 14 городских поликлиниках Пензы с 8.00 до 14.00 будут работать кабинеты неотложной медицинской помощи, в том числе по выписке лекарственных средств и выдаче листков нетрудоспособности.
Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, в случае возникновения спорных вопросов или непредвиденных ситуаций у пациентов имеется возможность обратиться к дежурному администратору, позвонив по телефону доверия.
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