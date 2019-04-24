В Пензенской области лучших врачей определят в семи номинациях Медицина

Пенза, 24 апреля 2019. PenzaNews. Конкурс медицинских работников государственных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения Пензенской области «Мы во все времена благодарны тебе, благородное сердце врача!» стартовал в регионе.

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Он будет проводиться в один этап по семи номинациям.

В их числе — «За проведение операции, спасшей жизнь человеку», «За внедрение нового метода лечения на территории Пензенской области», «Лучший наставник», «За верность профессии», «Народный врач», «Лучший детский доктор» и «Лучший земский фельдшер».

К участию допускаются врачи, стаж работы которых составляет не менее двух лет в занимаемой должности на момент выдвижения. Исключение составит номинация «За верность профессии».

В трех категориях — «Народный врач», «Лучший детский доктор» и «Лучший земский фельдшер» — победители будут определены по результатам интернет-голосования, которое продлится на сайте Минздрава Пензенской области до 17.59 13 мая.

Лучшим врачам по итогам конкурса будет выплачено денежное поощрение в размере 100 тыс. рублей, а также вручена памятная статуэтка.

Итоги будут подведены до 25 мая и озвучены в ходе мероприятия, посвященного Дню медицинского работника.