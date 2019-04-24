В Пензе подготовят программу ремонта медучреждений в селах Медицина

Пенза, 24 апреля 2019. PenzaNews. Программа ремонта учреждений здравоохранения в сельской местности должна быть разработана в Пензенской области. Соответствующую задачу поставил губернатор Иван Белозерцев.

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«Есть проблемы, которые копились десятилетиями, но их нужно оперативно решать. Нужно принимать программу капитального ремонта сельских больниц и поликлиник, как ранее мы приняли программы ремонта школ, детских садов и домов культуры. Я подниму этот вопрос на следующей сессии Законодательного собрания [30 апреля]», — сказал он в ходе заседания коллегии министерства финансов Пензенской области, состоявшегося в правительстве региона в среду, 24 апреля.

Иван Белозерцев отметил актуальность данной темы.

«Когда медицинские учреждения, через которые проходит большое количество людей, находятся в плачевном состоянии, это очень больной вопрос. Как губернатор я вижу своей задачей обеспечить капитальный ремонт сельских больниц», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.