В малосердобинской больнице отработали действия при угрозе террористического акта Медицина

Малая Сердоба, 22 мая 2019. PenzaNews. Тактико-специальные учения по отработке действий в случае угрозы террористического акта прошли в участковой больнице в селе Малая Сердоба Пензенской области в среду, 22 мая.

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По легенде учений, в учреждение поступил анонимный телефонный звонок. Руководящий состав больницы и персонал лечебных отделений, должны были продемонстрировать свои навыки и способности самостоятельно, быстро и безошибочно ориентироваться в критической ситуации, в том числе при угрозе осуществления террористического акта.

В ходе мероприятия проведен визуальный осмотр рабочих мест, палат на предмет сохранности замков, пломб, наличия посторонних предметов. Проверены схемы межведомственного взаимодействия и обмена информацией.

Одновременно с этими мероприятиями, руководящий состав больницы организовал проведение экстренной эвакуации пациентов и персонала терапевтического отделения в помещение дома культуры.

По окончании учений главный врач центра медицины катастроф Пензенской области Александр Гришин положительно оценил действия персонала больницы и взаимодействующих структур.

«Несмотря на имевшие место некоторые недостатки в организационных вопросах, учебные цели достигнуты, участники учений заслуживают положительной оценки», — цитирует Александра Гришина пресс-служба регионального Минздрава.