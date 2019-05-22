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Александр Гришаев призвал ускорить строительство детской поликлиники в Нижнем Ломове

17:38 | 22.05.2019 | Медицина

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Нижний Ломов, 22 мая 2019. PenzaNews. Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев призвал ускорить возведение детской поликлиники в городе Нижнем Ломове.

Александр Гришаев призвал ускорить строительство детской поликлиники в Нижнем Ломове

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

«За лето необходимо выполнить основной объем строительно-монтажных работ, для чего нужно увеличить темп и объем выполняемых работ. Строки ввода в эксплуатацию очень сжатые, и нет времени прохлаждаться», — сказал он в ходе выездного совещания на объекте в среду, 22 мая.

Александр Гришаев также поставил задачу в кратчайшие сроки проработать вопрос о выносе линии электропередач за пределы территории поликлиники и на следующем совещании представить свои предложения.

Как сообщает пресс-служба регионального Минстроя, на сегодняшний день возведение здания по плану.

На объекте ежедневно работают более 20 человек. Выполнены работы по бетонированию подвала, колон первого этажа, уложены плиты перекрытия первого этажа. Начата кирпичная кладка стен первого этажа и бетонированию колон второго этажа.

В конце июня намечено завершить бетонирование и приступить к кровельным работам, параллельно проводить внутреннюю отделку.

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