Пензенские компании представят около 20 проектов на форуме «InnoMed» Медицина

Пенза, 26 мая 2019. PenzaNews. Компании, работающие на территории Пензенской области, представят около 20 проектов на выставке, которая будет организована в рамках VI всероссийского форума в сфере медицинской промышленности и здравоохранения «InnoMed-2019» в технопарке высоких технологий «Рамеев» в предстоящий четверг, 30 мая. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минпрома.

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По данным ведомства, это проекты в сфере здравоохранения, биотехнологий и медицинского приборостроения. Среди участников экспозиции — компании «МедИнж», «Парафарм», «ТитанМед», «Имплант», а также центр доклинических исследований, федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, вузы и другие учреждения.

Всего будет представлена деятельность примерно 30 российских и зарубежных компаний.