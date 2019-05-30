Компании из России и Белоруссии представили разработки на форуме «InnoMed» в Пензе Медицина

Пенза, 30 мая 2019. PenzaNews. Компании из России и Белоруссии представили более 30 инновационных проектов на международной выставке, организованной в рамках VI всероссийского форума производителей медицинских изделий «InnoMed-2019» в технопарке высоких технологий «Рамеев» в Пензе.

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Посетители получили возможность познакомиться с медицинской и фармацевтической продукцией 16 компаний — из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ижевска, Великого Новгорода, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Кировской и Пензенской областей, а также из столицы Белоруссии Минска.

Около 20 проектов в сфере здравоохранения, биотехнологий и медицинского приборостроения представили местные производители, в том числе группа компаний «МедИнж», производственные предприятия ООО «Парафарм», ООО «ТитанМед», ООО «Имплант», центр доклинических исследований, федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии и вузы.

С выставкой ознакомились губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, первый заместитель министра промышленности и торговли России Сергей Цыб и генеральный директор Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Сергей Поляков.

Организаторами форума «Innomed-2019» являются Минпромторг России, правительство Пензенской области, Ассоциация кластеров и технопарков, Союз ассоциаций и предприятий медицинской промышленности, научно-образовательный медицинский кластер «Нижневолжский», ЗАО НПП «МедИнж», АО «Технопарк высоких технологий», ООО «Центр кластерного развития», Пензенский государственный университет и промышленный кластер «БиоМед».

Его тема в 2019 году звучит как «Эффективные модели внедрения инноваций в медицинскую промышленность и здравоохранение».

Программа форума рассчитана на два дня. В ходе нее специалисты обсудят актуальные вопросы отрасли, в числе которых импортозамещение и локализация производства, меры господдержки, создание научно-образовательных центров, кластерные проекты.