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На заводе «Биосинтез» в Пензе открыт новый участок по производству таблеток

16:35 | 30.05.2019 | Медицина

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Пенза, 30 мая 2019. PenzaNews. Торжественная церемония открытия производственного участка твердых пероральных лекарственных форм мощностью 2 млрд. таблеток в год состоялась на заводе «Биосинтез» в Пензе в четверг, 30 мая.

На заводе «Биосинтез» в Пензе открыт новый участок по производству таблеток

Фото: Pnzreg.ru

«Компания решает одну из важных социальных задач — обеспечение наших граждан качественными и доступными медицинскими препаратами. Реализация подобного рода инвестиционных проектов вносит большой вклад в развитие региона. Благодарю руководство компании и коллектив предприятия, а также выражаю особую благодарность губернатору Ивану Белозерцеву и его команде за активное содействие развитию пензенской промышленности. Я верю, что в дальнейшем мы еще не раз станем свидетелями открытия новых производственных площадок», — сказал первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб в ходе церемонии.

В свою очередь губернатор Пензенской области Иван Белозерцев назвал открытие нового подразделения «Биосинтеза» большим событием для региона.

«Видно, что проведена огромная работа, на предприятии идут масштабные преобразования. Объем инвестиций в этот участок составил порядка 800 млн. рублей, это очень серьезные вложения. Приобретено современное оборудование. Очень важно, чтобы лекарства пензенского производства были конкурентоспособными не только в Российской Федерации, но и за ее пределами», — пояснил глава региона.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, за большой личный вклад в развитие производства лучшим работникам коллектива предприятия были вручены почетные грамоты министерства промышленности и торговли РФ, губернатора и также «Биосинтеза».

Завод «Биосинтез» — одно из старейших предприятий фармацевтической отрасли, на котором первая партия препаратов — биомицина и витамина В12 — была выпущена в 1959 году. В декабре 2016 года «Биосинтез» вошел в группу компаний «Сан Фарма».

С 15 июля 2017 года организационно-правовая форма предприятия, которое раньше являлось открытым акционерным обществом, была изменена на ПАО — публичное акционерное общество.

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