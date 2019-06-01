Пензенский губернатор посетил отделение детской гематологии онкодиспансера Медицина

Пенза, 1 июня 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области пообщался с пациентами, их родителями и медперсоналом отделения детской гематологии онкодиспансера в Международный день защиты детей, 1 июня.

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В игровой комнате он вместе с остальными посмотрел специально подготовленный к празднику концерт, поблагодарил детей за выступление, поздравил с праздником и пожелал скорейшего и полного выздоровления.

«Я пришел, чтобы поддержать вас, ребята, ваших родителей. […] Вы молодцы, боретесь с болезнью и, я уверен, обязательно ее победите. Самые лучшие лекарственные препараты, самые дорогие и действенные будут для вас, все что можно сделать для вас с точки зрения лучшего лечения, мы сделаем», — пообещал глава региона.

Он передал отделению музыкальный центр, чтобы пациенты могли слушать музыку, сказки и радио. Дети подарили Ивану Белозерцеву свои рисунки на тему лета. Глава региона отметил, что работы будут размещены в музее губернатора.

«Когда вы выздоровеете и придете со своими мамами и папами на экскурсию, вы сможете увидеть свои замечательные подарки», — сказал он.

В процессе общения родители предложили расширить помещение под игровую комнату, дети попросили больше игрушек и развивающих игр. Губернатор распорядился решить эти вопросы в самый короткий срок.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, в тот же день состоялся обход тяжелых пациентов, к которому присоединился Иван Белозерцев.