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Пензенский центр крови закупил новое оборудование для донорских залов

14:44 | 05.06.2019 | Медицина

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Пенза, 5 июня 2019. PenzaNews. Пензенский клинический центр крови закупил новую линейку оборудования для донорских залов стоимостью около 1 млн. 660 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Пензенский центр крови закупил новое оборудование для донорских залов

Фото: Health.pnzreg.ru

Установлены новейшие образцы автоматических весов для взвешивания и перемешивания при взятии донорской крови, биозапаиватель пластиковых магистралей и контейнеров с донорской кровью и компонентами, ультрафиолетовые бактерицидные лампы.

Главный врач пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова пояснила, что специфика работы учреждения заключается в том, что оборудование и все мероприятия направлены на обеспечение безопасности донора, медицинского персонала и компонента крови, который заготавливают.

«Одним из ключевых приоритетов учреждений службы крови является обеспечение 100% безопасности процедуры сдачи крови для донора. Замена старого оборудования на новое, более усовершенствованное, позволяет поддерживать стерильность и безопасность процесса донации и обеззараживания воздуха в помещении», — пояснила она.

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