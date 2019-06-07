В больнице №4 в Пензе появились компьютерный томограф и цифровой рентген-аппарат Медицина

Пенза, 7 июня 2019. PenzaNews. Пензенская городская клиническая больница №4 оснащена компьютерным томографом и цифровым рентген-аппаратом.

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Появление томографа расширило возможности лечебно-диагностического процесса, позволило сократить время ожидания проведения исследования и получения результата. Ранее исследование проводились на договорной основе в других медицинских организациях.

Компьютерный томограф применяется для распознавания патологических изменений в легких, включая новообразования, диагностики эмфиземы, выявления патологии органов средостения. Также он востребован у пациентов терапевтического профиля, находящихся на стационарном лечении.

Цифровой рентгеновский аппарат «Q-Rad-DS-3» позволил сократить время получения изображения и сроки постановки диагноза по сравнению с пленочным. При необходимости система обеспечивает передачу изображений между лечебными учреждениями для получения консультации других специалистов.

Открывается возможность получения копии изображения, которая была недоступна при пленочной рентгенографии, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.