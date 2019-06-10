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В пензенском роддоме появится бесплатный Wi-Fi

09:03 | 10.06.2019 | Медицина

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Пенза, 10 июня 2019. PenzaNews. Технические работы по установке оборудования для организации бесплатной сети Wi-Fi в пензенском городском родильном доме на проспекте Победы будут завершены в июле. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В пензенском роддоме появится бесплатный Wi-Fi. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Женщины смогут не только смотреть какие-то передачи и фильмы, но и общаться через интернет со своими родственниками, друзьями, а также оставить свое мнение о нашем учреждении и лечащем враче», — отметил главный врач городского роддома Денис Бочарников.

По его мнению, это одна из дополнительных услуг, которая должна оказываться людям, находящимся в больницах.

«Если наши дамы смогут скрасить досуг какими-то познавательными или развлекательными сервисами, это пойдет на пользу. Пациентки смогут почитать книгу, посмотреть фильм, проверить почту», — добавил Денис Бочарников.

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