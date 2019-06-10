EN
22:54:35 Понедельник, 10 июня
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Две больницы в Пензе и в Лунино оснащены терминалами для записи к врачу

15:15 | 10.06.2019 | Медицина

Печать

Пенза, 10 июня 2019. PenzaNews. Информационно-справочные сенсорные терминалы для самостоятельной записи на прием к врачу установлены в поликлиниках лунинской и пензенской районных больницах в Пензенской области.

Две больницы в Пензе и в Лунино оснащены терминалами для записи к врачу

Фото: Health.pnzreg.ru

Алгоритм работы с инфоматом специально выстроен таким образом, чтобы пошагово провести пациента через всю процедуру записи. Чтобы записаться к врачу, понадобится полис ОМС или паспорт. На экран устройства выходит вся необходимая информация: фамилия врача, время приема, номер кабинета, режим работы.

После записи к специалисту можно получать SMS-уведомление или распечатать талон. Также в функции терминала входит просмотр уже существующей записи.

Планируется, что до конца 2019 года подобными устройствами будут оснащены все поликлинические подразделения учреждений здравоохранения области, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Загрузка...
Читайте также
Иван Белозерцев посмотрел, как в Пензе производят матрасы и спортивную одежду В пензенском правительстве обсудили проблемы с фиксацией нарушений ПДД
Игорь Рызов проведет в Пензе тренинг «Эволюция продаж» Три школы Пензы получили гранты на реализацию своих проектов
Завершен ремонт моста на улице Батайской в Пензе Житель Кузнецкого района подозревается в жестоком обращении с ребенком
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама