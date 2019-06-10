Две больницы в Пензе и в Лунино оснащены терминалами для записи к врачу Медицина

Пенза, 10 июня 2019. PenzaNews. Информационно-справочные сенсорные терминалы для самостоятельной записи на прием к врачу установлены в поликлиниках лунинской и пензенской районных больницах в Пензенской области.

Фото: Health.pnzreg.ru

Алгоритм работы с инфоматом специально выстроен таким образом, чтобы пошагово провести пациента через всю процедуру записи. Чтобы записаться к врачу, понадобится полис ОМС или паспорт. На экран устройства выходит вся необходимая информация: фамилия врача, время приема, номер кабинета, режим работы.

После записи к специалисту можно получать SMS-уведомление или распечатать талон. Также в функции терминала входит просмотр уже существующей записи.

Планируется, что до конца 2019 года подобными устройствами будут оснащены все поликлинические подразделения учреждений здравоохранения области, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.