В Пензе награждены победители конкурса врачей Медицина

Пенза, 11 июня 2019. PenzaNews. Врачи, победившие в своих номинациях в региональном конкурсе «Мы во все времена благодарны тебе, благородное сердце врача!», награждены в ходе торжественной церемонии, которая состоялась в киноконцертном зале «Пенза» в преддверии Дня медицинского работника во вторник, 11 июня.

Фото: Pnzreg.ru

В номинации «За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека» победу одержала группа хирургов пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко под руководством Владимира Автамонова. Им удалось спасти пациента после глубокого огнестрельного ранения бедра.

Врачи областной офтальмологической больницы Рашид Галеев и Сергей Кузнецов отмечены в номинации «За внедрение нового метода лечения на территории Пензенской области» за разработку и ведение в практику нового метода лечения катаракты. Специалисты изобрели объемозамещающий хрусталик.

В номинации «Лучший наставник» победил хирург каменской межрайонной больницы Павел Тихоненков. За верность профессии награждена фельдшер областной станции скорой медицинской помощи Тамара Баранова, посвятившая профессии 56 лет.

Уролог городской клинической больницы №5 Денис Костюченко признан «Народным врачом», врач колышлейской районной больницы с более чем 30-летним стажем Юрий Мамонов — «Лучшим детским доктором», а Сурия Балькова — «Лучшим земским фельдшером».

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, победитель в каждой номинации получил премию в размере 100 тыс. рублей.