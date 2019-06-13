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Отмечена эффективность лечения больных туберкулезом в Пензенской области

13:10 | 13.06.2019 | Медицина

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Пенза, 13 июня 2019. PenzaNews. Пензенская область вошла в число регионов-лидеров по эффективности лечения больных туберкулезом по итогам 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава со ссылкой на данные министерства здравоохранения России.

Отмечена эффективность лечения больных туберкулезом в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, эффективность лечения больных туберкулезом по I, II и III режимам составила в регионе 88,2%, в то время как средний показатель по России — 70,6%.

Выше эффективность в Ингушетии. Там она оценивается в 88,3%.

Также в число лидеров вошли Ставропольский край с показателем 87,7%, Орловская область — 87,6%, Марий Эл — 86,7% и Кировская область — 82,6%.

По официальной информации, за 2018 год заболеваемость активным туберкулезом в Пензенской области уменьшилась на 5,8% по сравнению с 2017 годом. Впервые заболевание было выявлено у 371 больного. Показатель заболеваемости составил 27,9 на 100 тыс. населения.

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