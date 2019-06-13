Для профилактики ВИЧ-инфекции в Пензенской области разместят баннеры на 1,5 млн. рублей Медицина

Пенза, 13 июня 2019. PenzaNews. Томская фирма «Наружная реклама» разместит в Пензенской области баннеры на сумму более 1,5 млн. рублей в рамках информационной кампании по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, а также других социально значимых заболеваний. Это следует из протокола с итогами электронного аукциона, проведенного по заказу пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Предложенная этой организацией цена контракта — 1 млн. 532 тыс. 524 рубля — оказалась ниже той, за которую было готово оказать услугу зареченское ООО «Ситипроект».

Согласно документации, размещенной на официальном портале госзакупок, до конца года в Пензе на стандартных рекламных конструкциях планируется разместить 100 баннеров. Их макет должен быть разработан исполнителем и согласован заказчиком.

В региональном центре социальную рекламу можно будет увидеть на проспектах Победы и Строителей, улицах Луначарского, Терновского, Измайлова, Суворова, 8 Марта, Пушкина, Окружной, Чехова, Чаадаева, Тернопольской и Аустрина. Срок размещения каждого баннера — один месяц.

Кроме того, на аналогичных условиях намечено развесить 94 баннера в центральной части других городов — Кузнецка, Заречного, Каменки, Никольске и Сердобске, а также в районах области — Бессоновском, Бековском, Малосердобинском, Пензенском, Колышлейском, Лунинском и Иссинском.

Денежные средства на эти цели заложены в федеральном бюджете.