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Упавшая с носилок на асфальт женщина отсудила у станции скорой помощи 100 тыс. рублей

09:39 | 14.06.2019 | Медицина

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Пенза, 14 июня 2019. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы частично удовлетворил исковые требования женщины, больной эпилепсией, которая при перемещении работниками областной станции скорой помощи в приемное отделение больницы №5 упала с носилок на асфальт.

Упавшая с носилок на асфальт женщина отсудила у станции скорой помощи 100 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда, после произошедшего пациентка была доставлена в клиническую больницу №6 имени Г.А. Захарьина, где у нее были диагностированы, в частности, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга легкой степени, острое нарушение мозгового кровообращения и ссадины.

«Указанные повреждения, согласно заключению судмедэксперта, расцениваются как вред здоровью средней тяжести», — уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что пациентка была вынуждена пробыть в стационаре несколько дней — с 20 по 30 апреля 2018 года, после чего она попросила взыскать со станции скорой помощи 200 тыс. рублей.

«Исходя из обстоятельств дела, характера и степени нравственных и физических страданий, причиненных истице ненадлежащим оказанием медицинских услуг, ее личности, степени вины медработников лечебного учреждения при оказании медицинской помощи, учитывая требования разумности и справедливости, суд определил компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей. Решение вступило в законную силу», — сказал представитель суда.

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