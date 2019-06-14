Упавшая с носилок на асфальт женщина отсудила у станции скорой помощи 100 тыс. рублей Медицина

Пенза, 14 июня 2019. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы частично удовлетворил исковые требования женщины, больной эпилепсией, которая при перемещении работниками областной станции скорой помощи в приемное отделение больницы №5 упала с носилок на асфальт.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда, после произошедшего пациентка была доставлена в клиническую больницу №6 имени Г.А. Захарьина, где у нее были диагностированы, в частности, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга легкой степени, острое нарушение мозгового кровообращения и ссадины.

«Указанные повреждения, согласно заключению судмедэксперта, расцениваются как вред здоровью средней тяжести», — уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что пациентка была вынуждена пробыть в стационаре несколько дней — с 20 по 30 апреля 2018 года, после чего она попросила взыскать со станции скорой помощи 200 тыс. рублей.

«Исходя из обстоятельств дела, характера и степени нравственных и физических страданий, причиненных истице ненадлежащим оказанием медицинских услуг, ее личности, степени вины медработников лечебного учреждения при оказании медицинской помощи, учитывая требования разумности и справедливости, суд определил компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей. Решение вступило в законную силу», — сказал представитель суда.