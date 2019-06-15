В Пензе скончался завотделением анестезиологии больницы №6 Александр Карпов Медицина

Пенза, 15 июня 2019. PenzaNews. Заслуженный врач России Александр Карпов, на протяжении многих лет возглавлявший отделение анестезиологии пензенской городской клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина скончался в минувшую пятницу, 14 июня. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

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В ведомстве уточнили, что прощание с покойным состоится в ритуальном зале на улице Стасова в понедельник, 17 июня, с 11.00 до 12.00.

Александр Карпов являлся отличником здравоохранения, воспитавшим не одно поколение специалистов.

«Все коллеги, кому посчастливилось работать с ним, навсегда запомнят его как невероятно доброго, порядочного человека и отличного профессионала своего дела. Коллективы лечебного учреждения, министерства здравоохранения Пензенской области, представители медицинской общественности региона выражают слова соболезнования родным и близким Александра Федоровича. Скорбим. Вечная память», — говорится в некрологе.