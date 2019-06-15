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Гришаев доволен темпами строительства детской поликлиники в Нижнем Ломове

14:47 | 15.06.2019 | Медицина

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Нижний Ломов, 15 июня 2019. PenzaNews. Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев остался доволен темпами возведения здания детской поликлиники в Нижнем Ломове.

Гришаев доволен темпами строительства детской поликлиники в Нижнем Ломове. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ходе визита в город он убедился, что работы ведутся в две смены, на сегодняшний день они осуществляются с опережением графика. Ежедневно на объекте трудятся более 60 человек.

Министр отметил, что все поставленные на предыдущем совещании задачи выполнены.

«Расслабляться не стоит. Пока позволяет погода, нужно этим пользоваться и не сбавлять взятый темп работы», — цитирует Александра Гришаева пресс-служба регионального Минстроя.

Согласно данным портала госзакупок, 11 марта 2019 года ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» в лице начальника Василия Глаголева и ООО «Евростандарт» в лице гендиректора Дмитрия Прошкина заключили госконтракт на строительство 3-этажного здания детской поликлиники нижнеломовской межрайонной больницы.

Его цена составила более 90 млн. рублей.

Весь объем работ должен быть выполнен к середине декабря 2019 года.

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