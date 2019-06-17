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В Большом Вьясе построен офис врача общей практики

14:44 | 17.06.2019 | Медицина

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Пенза, 17 июня 2019. PenzaNews. Здание офиса врача общей практики, рассчитанное на прием 25 пациентов в день, построено в селе Большой Вьяс Лунинского района Пензенской области.

В Большом Вьясе построен офис врача общей практики

Фото: Health.pnzreg.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минздрава, в нем обустроены кабинеты приема врачей, помещения для прививок, проведения различных процедур и физиотерапии, а также лаборатория.

«Можно пройти осмотр, сделать ЭКГ, сдать анализы», — пояснили в ведомстве.

В министерстве добавили, что на строительство и обустройство прилегающей территории по программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» было потрачено более 8 млн. рублей.

«До 2024 года в регионе запланировано строительство 18 медицинских объектов и замена 10 фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии. Вновь будет построено 16 медицинских объектов в населенных пунктах, в которых раньше их никогда не было», — сказали в пресс-службе.

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