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Жителей Пензы пригласили на прогулку с доктором

09:55 | 19.06.2019 | Медицина

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Пенза, 19 июня 2019. PenzaNews. Прогулка с доктором будет организована в детском парке на улице Кронштадтской в Пензе в предстоящую пятницу, 21 июня.

Жителей Пензы пригласили на прогулку с доктором. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, она состоится в рамках акции «Парковая зона — территория здоровья», направленной на популяризацию ходьбы как доступного способа профилактики многих болезней.

В период с 11.00 до 14.00 будет организована работа нескольких профилактических площадок для детей и взрослых. В начале акции также состоится мастер-класс по скандинавской ходьбе.

Во время мероприятия жители смогут узнать о показателях здоровья. Специалисты помогут определить уровень глюкозы и холестерина в крови, измерить индекс массы тела.

На примере изменения уровня насыщения кислородом крови и артериального давления до и после физических упражнений будет продемонстрирована польза от них.

Прогулка с доктором и тематическая беседа о важности физической активности станут изюминкой акции.

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