Пензенец не добился компенсации за лечение дочери в Германии после травмы Медицина

Пенза, 23 июня 2019. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы отказал мужчине в удовлетворении иска с требованием к страховой компании о возмещении затрат на лечение дочери в Германии, которое было рекомендовано после получения травмы на отдыхе в Италии.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Ленинского районного суда Пензы, мужчина получил в АО «Альфастрахование» международный страховой полис в 2017 году.

«В январе 2018 года его дочь, находившаяся вместе с ним в Италии, при катании на лыжах столкнулась с другим отдыхающим и получила повреждения правого коленного сустава. Девочка была госпитализирована в травматологический центр, где ей был поставлен диагноз и оказана медицинская помощь в виде наложения гипсовой шины, после чего она была выписана», — пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что по возвращении с отдыха по результатам МРТ пензенский врач рекомендовал дочери мужчины лечение за границей.

«Из письма клиники в Германии следует, что в отношении пациентки по врачебным и медицинским показаниям предусмотрено стационарное лечение в клинике, требуется проведение операции. Соответственно в мае 2018 года, она была прооперирована в германской клинике», — пояснил представитель суда.

По его словам, основным условием выплаты застрахованному лицу возмещения была возможность возникновения у него непредвиденных медицинских расходов, понесенных непосредственно в период туристической поездки.

«Оснований немедленного проведения операции медицинские работники травматологического центра Италии при обследовании девочки не усмотрели, то есть лечение и последующая операция, проведенная врачами в Германии носили рекомендательный характер. В связи с этим понесенные истцом расходы нельзя признать непредвиденными», — уточнил он.

Представитель суда добавил, что мужчина не согласился с решением суда и подал на него апелляционную жалобу.