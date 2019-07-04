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Офтальмологи детской больницы в Кузнецке получили бесконтактный тонометр

08:44 | 04.07.2019 | Медицина

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Кузнецк, 4 июля 2019. PenzaNews. Автоматический офтальмологический бесконтактный тонометр для измерения внутриглазного давления поступил в детскую межрайонную больницу в Кузнецке Пензенской области.

Офтальмологи детской больницы в Кузнецке получили бесконтактный тонометр. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства здравоохранения региона, принцип работы прибора основывается на измерении уровня деформации роговицы под воздействием струи сжатого воздуха.

«Процедура происходит очень быстро без боли и неприятных ощущений для детей. Такое оборудование не предполагает прямого контакта с органами зрения, сводя риск инфицирования к нулю», — пояснили в ведомстве.

В Минздраве уточнили, что оснащение детских поликлиник и стационаров новым оборудованием предусмотрено национальным проектом «Здравоохранение».

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