Беременные двойнями женщины с преждевременным разрывом плодных оболочек спасены в Пензе Медицина

Пенза, 8 июля 2019. PenzaNews. Врачи перинатального центра, действующего на базе пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко, продлили беременность двум пациенткам с двойнями, которые поступили в учреждение в 26-ю и 28-ю недели с преждевременным разрывом плодных оболочек. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

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«Дети из двоен рождены с массой 780 и 800 граммов, а также 900 и 870 граммов. Благодаря новейшим технологиям, оказываемым в условиях центра, как мамам, так и новорожденным малышам сохранили жизнь», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что пока они находятся под наблюдением опытных неонатологов, но в скором времени будут выписаны.

«Преждевременный разрыв плодных оболочек — серьезное осложнение, которое может возникнуть у женщины до начала родовой деятельности. Опасность грозит как маме, так и малышу», — сказали в Минздраве.

В ведомстве добавили, что наблюдение и лечение женщин, столкнувшихся с этой проблемой, осуществляет команда врачей отделения патологии беременности перинатального центра.

«За состоянием матери и плода, в том числе у беременных с преждевременным разрывом плодных оболочек на сроке до 34 недель, осуществляется круглосуточный клинико-лабораторный и мониторный контроль», — подчеркнули в пресс-службе.

В пензенском Минздраве уточнили, что в 2018 году удалось пролонгировать беременность на срок от трех дней до 28 суток у 55 женщин на сроке до 34 недель, за шесть месяцев 2019-го с преждевременным разрывом плодных оболочек в отделении патологии наблюдались 15 пациенток.