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В Верхней Елюзани к октябрю построят новое здание врачебной амбулатории

13:26 | 19.07.2019 | Медицина

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Пенза, 19 июля 2019. PenzaNews. Новое здание врачебной амбулатории общей площадью около 282 кв. метров планируется построить в селе Верхняя Елюзань Городищенского района Пензенской области к октябрю. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В Верхней Елюзани к октябрю построят новое здание врачебной амбулатории

Фото: Health.pnzreg.ru

По данным ведомства, на объекте заканчивается кладка внутренних и наружных стен основного корпуса. Одновременно ведется обустройство бетонных полов.

Предполагается, что в здании будут находиться кабинеты педиатра, врача общей практики с возможностью проведения УЗИ и ЭКГ, медсестры, помещение для восстановительного лечения, смотровая, процедурная и перевязочная. Проектом предусмотрена своя автономная котельная.

Также намечено благоустроить прилегающую территорию — установить фонари, обустроить парковку b карман для заезда машин скорой помощи.

Строительство ведется по программе «Устойчивое развитие сельских территорий на период до 2020 года». Финансирование осуществляется из федерального, регионального и местного бюджетов. Сумма затрат составляет почти 10 млн. рублей.

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