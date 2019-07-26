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В Наровчате открыто местное отделение движения «Волонтеры-медики»

17:53 | 26.07.2019 | Медицина

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Наровчат, 26 июля 2019. PenzaNews. Участковая больница в селе Наровчат стала первой в Пензенской области, где открыто местное отделение всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».

В Наровчате открыто местное отделение движения «Волонтеры-медики». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, в состав наровчатского отряда входят 34 человека: двое врачей, 13 представителей среднего и младшего медперсонала, 12 школьников и семеро студентов профильных вузов, проживающих на территории района.

Учащиеся занимаются волонтерской деятельностью в свободное от учебы время.

В числе основных задач добровольцев — помощь персоналу больницы, участие в подворных обходах, профилактическая и просветительская работа с населением.

Инициатива создания местного отделения движения принадлежит медработникам участковой больницы Наталье Каташовой и Ивану Сычеву, а также директору наровчатской школы Валентине Стародубовой.

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