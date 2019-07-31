Пензенские врачи первыми в ПФО освоили технологию 3D-протезирования Медицина

Пенза, 31 июля 2019. PenzaNews. Пензенская областная клиническая больница имени Н.Н. Бурденко стала первым медучреждением в Приволжском федеральном округе, где начали применять технологию изготовления анатомических частей для человека с использованием компьютерной 3D-модели, которая до недавнего времени была доступна лишь в Москве, Тюмени и Новосибирске.

Фото: Health.pnzreg.ru

По словам нейрохирурга, заведующего региональным сосудистым центром больницы Михаила Краснова, 30 лет назад для операции по протезированию черепа приходилось использовать органическое стекло, разогретое на спиртовке.

«Естественно, результаты такой пластики не удовлетворяли ни врачей, ни пациентов. Было много неровностей, нестыковок. Кроме того, материал мог не прижиться», — сказал он в ходе встречи с журналистами в среду, 31 июля.

Михаил Краснов добавил, что на смену оргстеклу пришел костный цемент, позволяющий моделировать протезы черепа, но до сегодняшнего дня это действие выполнялось вручную: результат зависел от навыков хирурга.

«С появлением 3D-протезирования нам удалось создать цифровую сверхточную модель, которая подойдет, как ключ к замку, при любой травме и гарантирует наивысший результат вне зависимости от субъективных факторов», — отметил нейрохирург.

Врачи областной больницы обратились за помощью к пензенскому специалисту по 3D-печати центра молодежного инновационного творчества «Прогресс» Михаилу Кочмареву, попросив его изготовить первый образец для замещения дефектов черепа.

Фото: Health.pnzreg.ru

Как рассказал Михаил Кочмарев, с помощью компьютерной томографии была создана модель «заплатки», напечатан для теста череп, сама недостающая часть и силиконовая форма для литья. В дальнейшем в нее будет заливаться необходимый медицинский материал, чтобы изготовить деталь для протезирования. Общее время печати составило около 70 часов, на моделирование ушли сутки.

Ожидается, что операция с использованием инновационной технологии состоится в ближайшее время.

По сообщению пресс-службы регионального Минздрава, в больнице планируется создать собственную лабораторию по 3D-печати, чтобы изготавливать протезы прямо во время операции.