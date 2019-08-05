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Названы причины невысокого охвата населения Пензенской области диспансеризацией

13:17 | 05.08.2019 | Медицина

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Пенза, 5 августа 2019. PenzaNews. Увеличение плановых показателей и сезон отпусков являются одними из причин невысокого охвата населения Пензенской области диспансерным наблюдением за период с января по июнь 2019 года. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Александр Никишин.

Названы причины невысокого охвата населения Пензенской области диспансеризацией. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«До конца года процент мы, конечно, выполним», — сказал он в ходе оперативного совещания в областном правительстве в понедельник, 5 августа.

В свою очередь губернатор Иван Белозерцев обратил внимание на то, что важны не столько цифры по прохождению обследования, сколько снижение смертности населения за счет ранней диагностики заболеваний.

Как пояснил Александр Никишин, в Пензенской области наблюдается рост смертности от внешних причин.

«По всем остальными причинам у нас снижение смертности», — сказал министр.

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