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В Пензенской области снизилось число заболевших ВИЧ-инфекцией

16:49 | 05.08.2019 | Медицина

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Пенза, 5 августа 2019. PenzaNews. 175 новых местных случаев заболевания ВИЧ-инфекцией без учета закрытого города Заречного, то есть 13,3 на 100 тыс. населения, выявлено в Пензенской области в период с января по июнь 2019 года, что на 18,8% ниже аналогичного периода 2018-го. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора.

В Пензенской области снизилось число заболевших ВИЧ-инфекцией. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным ведомства, превышение среднеобластной заболеваемости в Пензе, начавшееся с 2011 года, сохранилось и составило 16,9 на 100 тыс. населения, что на 7,9% меньше, чем за первое полугодие 2018-го (было 18,3).

Существенно превышен этот показатель в Колышлейском районе — 23,8 на 100 тыс. населения, Лунинском — 34,4, Камешкирском — 27, а также в городе Заречном — 18.

Доля заражений при внутривенном употреблении наркотиков продолжила сокращаться, составив 28,1%.

Случаев заболевания среди детей не зарегистрировано. Пятилетний ребенок прибыл с установленным диагнозом из Сызрани, 14-летний подросток — из Узбекистана.

Заражения в результате донорства и медицинских манипуляций не зарегистрировано.

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