В Заречном хирург осужден за смерть пациента Медицина

Заречный, 8 августа 2019. PenzaNews. Хирург ФГБУЗ «Медико-санитарная часть №59 Федерального медико-биологического агентства России» признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», но освобожден от назначенного наказания в виде 1,5 лет ограничения свободы в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Зареченского городского суда Пензенской области.

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В нем уточняется, что данный медицинский работник проявил преступную небрежность по отношению к пациенту, поступившему в хирургическое отделение стационара 8 ноября 2016 года, и не организовал его полноценное обследование, в связи с чем ненадлежащим образом подготовился к операции.

Согласно материалам дела, 11 ноября во время оперативного вмешательства врач не выявил все осложнения и неверно выбрал тактику ведения пациента.

Затем, несмотря на клиническую картину, свидетельствующую о несостоятельности ранее проведенных манипуляций, а также о прогрессивно нарастающей отрицательной динамике течения заболевания, хирург своевременно не инициировал повторную операцию, хотя соответствующие показания возникли утром 12 ноября, а 13-го числа они были абсолютными.

Как отмечается в сообщении суда, неверная тактика первой операции и отсроченная вторая, которая в итоге была проведена лишь 17 ноября, привели к ухудшению состояния пациента, а через несколько дней и к его смерти.

При рассмотрении уголовного дела хирург вину в инкриминируемом ему преступлении не признал. Однако в ходе исследования доказательств, допроса свидетелей, изучения имеющихся материалов, в том числе заключений экспертов, она была доказана.

Ранее врач не привлекался к уголовной и административной ответственности.

Согласно картотеке дел на сайте Зареченского городского суда, речь идет об Александре Мясникове.

Приговор, который был провозглашен 1 августа, пока не вступил в силу и может быть обжалован в установленный законом срок.