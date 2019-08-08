EN
17:49:07 Четверг, 8 августа
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Заречном хирург осужден за смерть пациента

15:35 | 08.08.2019 | Медицина

Печать

Заречный, 8 августа 2019. PenzaNews. Хирург ФГБУЗ «Медико-санитарная часть №59 Федерального медико-биологического агентства России» признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», но освобожден от назначенного наказания в виде 1,5 лет ограничения свободы в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Зареченского городского суда Пензенской области.

В Заречном хирург осужден за смерть пациента. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что данный медицинский работник проявил преступную небрежность по отношению к пациенту, поступившему в хирургическое отделение стационара 8 ноября 2016 года, и не организовал его полноценное обследование, в связи с чем ненадлежащим образом подготовился к операции.

Согласно материалам дела, 11 ноября во время оперативного вмешательства врач не выявил все осложнения и неверно выбрал тактику ведения пациента.

Затем, несмотря на клиническую картину, свидетельствующую о несостоятельности ранее проведенных манипуляций, а также о прогрессивно нарастающей отрицательной динамике течения заболевания, хирург своевременно не инициировал повторную операцию, хотя соответствующие показания возникли утром 12 ноября, а 13-го числа они были абсолютными.

Как отмечается в сообщении суда, неверная тактика первой операции и отсроченная вторая, которая в итоге была проведена лишь 17 ноября, привели к ухудшению состояния пациента, а через несколько дней и к его смерти.

При рассмотрении уголовного дела хирург вину в инкриминируемом ему преступлении не признал. Однако в ходе исследования доказательств, допроса свидетелей, изучения имеющихся материалов, в том числе заключений экспертов, она была доказана.

Ранее врач не привлекался к уголовной и административной ответственности.

Согласно картотеке дел на сайте Зареченского городского суда, речь идет об Александре Мясникове.

Приговор, который был провозглашен 1 августа, пока не вступил в силу и может быть обжалован в установленный законом срок.

Загрузка...
Читайте также
Пензенской библиотеке подарен третий том книги о художнике Владиславе Полякове Под Пензой мужчина приговорен к 8 годам колонии за убийство пожилой женщины
Объявлен аукцион на строительство нового корпуса детсада на улице Антонова в Пензе Щеглов и Ермолаев представят Пензенскую область на Всемирных играх полицейских и пожарных
В Старом Чирчиме в сентябре начнет функционировать модульный ФАП Лось и автомобиль не поделили дорогу в Заречном: сохатый погиб, водитель получил травмы
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама