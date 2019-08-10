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В Пензенской области на улицах разместили баннеры с информацией об онкоскрининге

10:01 | 10.08.2019 | Медицина

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Пенза, 10 августа 2019. PenzaNews. Тематические баннеры, посвященные выявлению злокачественных новообразований с помощью онкоскрининга, размещены на улицах Пензы и в районах области.

В Пензенской области на улицах разместили баннеры с информацией об онкоскрининге

Фото: Profilaktika-penza.ru

По данным ГБУЗ «Пензенский областной центр медицинской профилактики», разработано шесть макетов с информацией о доступных способах диагностики различных видов рака — колоректального, молочной железы, шейки матки, предстательной железы, легких и ротовой полости.

Они призваны привлечь внимание к возможности выявить заболевание в рамках диспансеризации на этапе, когда у пациента еще нет тревожных симптомов.

Как отмечается на сайте центра, несмотря на то, что Пензенская область в 2019 году не вошла в число пилотных регионов по реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», активно проводятся профилактические мероприятия.

Важная информация доводится до населения с помощью печатной продукции, путем размещения на стендах в жилых домах, на квитанциях за ЖКУ и через СМИ.

Баннеры, которые можно будет наблюдать на улицах населенных пунктов в течение трех месяцев, стали еще одним способом привлечения внимания к важности диспансеризации.

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