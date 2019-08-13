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В детские поликлиники Пензы поступило оборудование для физиотерапии почти на 3 млн. рублей

16:29 | 13.08.2019 | Медицина

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Пенза, 13 августа 2019. PenzaNews. Физиотерапевтическое оборудование на сумму 2,8 млн. рублей поступило в городские детские поликлиники Пензы.

В детские поликлиники Пензы поступило оборудование для физиотерапии почти на 3 млн. рублей

Фото: Health.pnzreg.ru

Оно представлено широкой линейкой медицинских аппаратов, предназначенных для лечения различных заболеваний, в том числе ЛОР-органов, глаз, кожи, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы.

В их числе — ультразвуковые ингаляторы, которые позволят эффективнее лечить воспалительные процессы в легких и бронхиты, а также болезни носа и горла.

Аппараты лазерной терапии призваны помочь пациентам в борьбе с ринитом, гайморитом, отитом и ангиной.

Устройства для лекарственного электрофореза предназначены для избавления от заболеваний костно-мышечной, сердечно-сосудистой и нервной систем, желудочно-кишечного тракта.

Аппарат «Тонус» будет использоваться при нервно-мышечных заболеваниях и спазмах, возникших в результате растяжений и травм.

Деньги на новое физиотерапевтическое оборудование были выделены из средств Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

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