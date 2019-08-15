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Команда из Пензы победила в соревнованиях бригад скорой помощи

16:50 | 15.08.2019 | Медицина

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Пенза, 15 августа 2019. PenzaNews. Команда центральной станции скорой помощи Пензы победила по итогам ежегодных областных соревнований среди линейных бригад.

Команда из Пензы победила в соревнованиях бригад скорой помощи. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Состязания, объединившие три команды, состоялись базе областного центра экстренной медпомощи в четверг, 15 августа.

Второе место заняли сотрудники подстанции №12 из Сердобска, третье — подстанции №13 из Кузнецка.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минздрава, участники были определены с учетом того, чтобы соревнования не повлияли на стабильную работу скорой помощи.

Состязания проводились в три этапа.

В ходе первого медсостав бригад и водители сдавали теоретические тесты по вопросам службы медицины катастроф.

На втором команды практически отрабатывали способы и приемы проведения базовой сердечно-легочной реанимации на учебно-тренировочном оборудовании «Resusci Anne» с компьютерным обеспечением.

Заключительный этап проводился в рамках заданной ситуационной обстановки, включающей в себя решение вводных задач. Участники оценивали обстановку на месте условного происшествия, определяли количество пострадавших и тяжесть их состояния, оказывали помощь в объемах, соответствующих ведущим синдромам, эвакуировали человека, находящегося в наиболее тяжелом состоянии.

Результаты соревнований станут одной из тем итогового совещания с персоналом пензенской областной станции скорой медицинской помощи.

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