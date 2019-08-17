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В Пачелме начали использовать цифровой аппарат для флюорографии

09:20 | 17.08.2019 | Медицина

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Пенза, 17 августа 2019. PenzaNews. Цифровой флюорографический аппарат нового поколения стоимостью 6 млн. рублей приобретен за счет средств регионального бюджета для участковой больницы имени В.А. Баулина в Пачелме Пензенской области.

В Пачелме начали использовать цифровой аппарат для флюорографии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, новое оборудование позволит снизить лучевую нагрузку на пациента.

Кроме того, аппарат отличается более высоким разрешением снимка. При помощи компьютерной программы медицинские работники могут увеличивать отдельные участки снимка, добавлять или уменьшать яркость, регулировать контрастность, что дает возможность для более точной диагностики.

Мощность оборудования позволяет проводить до 100 обследований за смену.

Ожидается, что до конца 2019 года новый цифровой флюорограф также появится в лопатинской районной больнице.

В сентябре планируется поставка двух передвижных комплексов в Пензенский и Нижнеломовский районы.

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