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Главный нарколог Пензенской области ответит на вопросы жителей

10:41 | 17.08.2019 | Медицина

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Пенза, 17 августа 2019. PenzaNews. Главврач пензенской областной наркологической больницы, главный внештатный нарколог региона Юрий Уткин ответит на вопросы жителей в ходе горячей линии, которая будет организована в предстоящий вторник, 20 августа.

Главный нарколог Пензенской области ответит на вопросы жителей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она начнет свою работу по телефону: +7 (8412) 45-31-01 в 12.00 и будет действовать в течение часа.

Жители смогут узнать у специалиста, что делать, если близкий человек оказался в тяжелой ситуации, связанной с наркозависимостью, как вести себя с ним и с чего начать оказывать ему помощь.

По словам Юрия Уткина, наркоманию лучше распознать на ранних стадиях не только из-за угрозы здоровью, но и потому, что на каждом этапе она отнимает все больше денег.

«Борьба с наркоманией заключается в том, чтобы оказать наркозависимому профессиональную медицинскую помощь. Наркозависимость не лечится в домашних условиях. Звоните и помогите подвести зависимого к необходимости срочно начать лечение, не откладывая это «на понедельник», — цитирует главного внештатного нарколога пресс-служба регионального Минздрава.

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