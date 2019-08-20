Антон Колосков награжден почетной грамотой Минздрава России Медицина

Пенза, 20 августа 2019. PenzaNews. Генеральный директор пензенского открытого акционерного общества «Фармация» Антон Колосков награжден почетной грамотой министерства здравоохранения России.

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Соответствующий приказ подписала глава федерального ведомства Вероника Скворцова.

Согласно тексту документа, тем самым отмечены заслуги руководителя «Фармации» в области здравоохранения и его многолетний добросовестный труд.

Колосков Антон Александрович родился в городе Ашхабаде Туркменской ССР 29 июня 1983 года.

В 2013 году окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности «Менеджмент организации», в 2015-м — президентскую программу подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства.

В 2016 году прошел стажировку в Японии по теме «Модернизация медицины».

В 2017 году по результатам обучения в Саратовском социально-экономическом институте РЭУ имени Г.В. Плеханова получил степень МВА «Общий менеджмент», в 2018-м — диплом по программе «Менеджмент в сфере здравоохранения».

Работу в ОАО «Фармация» начинал в должности менеджера отдела маркетинга, затем стал начальником этого подразделения.

С февраля 2009 года по ноябрь 2014 года — заместитель главного врача по развитию медицинского центра «Эскулап».

В ноябре 2014 года назначен на должность заместителя генерального директора по развитию и связям с общественностью ОАО «Фармация», в феврале 2016-го стал первым заместителем гендиректора.

1 декабря 2017 года избран генеральным директором ОАО «Фармация».

На сегодняшний день компания объединяет более 130 аптек в Пензенской, Самарской областях и Чувашской Республике, а также шесть медицинских центров «Эскулап».