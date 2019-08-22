Жители Неверкинского района сдали почти 40 литров крови Медицина

Неверкино, 22 августа 2019. PenzaNews. Жители Неверкинского района Пензенской области сдали 37 литров крови за два дня работы передвижного донорского комплекса на территории местной больницы.

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Главный врач пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова пояснила, что такая возможность им была предоставлена в рамках акции «Ответственное донорство — надежное будущее губернии».

«Подобные акции мы приводим регулярно и, конечно, они объединяют жителей муниципальных образований региона», — пояснила она.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, донорами в Неверкино стали 84 человека. Их кровь будет разделена на компоненты, обследована на наличие гемотрансмиссивных инфекций и передана в лечебные учреждения для переливания больным.

Следующий этап акции будет проходить 10 и 11 сентября в Вадинском районе.