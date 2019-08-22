Пензенские врачи отработали действия при сходе с рельсов пассажирского поезда Медицина

Пенза, 22 августа 2019. PenzaNews. Сотрудники территориального центра медицины катастроф провели командно-штабное учение в отделенческой клинической больнице на станции Пенза ОАО «РЖД» по вопросам организации оказания помощи пострадавшим при техногенной чрезвычайной ситуации в четверг, 22 августа.

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В тренировке принял участие руководящий состав, сотрудники приемного отделения, персонал медико-аварийной и врачебно-хирургической бригад железнодорожной больницы.

По легенде учения, на территории одного из районов области произошел сход с рельсов нескольких вагонов пассажирского поезда, в результате чего среди пассажиров появились пострадавшие.

Во время тренировки отработано оповещение и сбор руководящего состава и персонала, приведение в высшие степени готовности службы медицины катастроф, организация межведомственного взаимодействия. Кроме того, специалисты проверили разработку организационно-планирующих документов больницы.

По окончании практических мероприятий проведено итоговое совещание, в ходе которого были определены основные направления деятельности по вопросам совершенствования межведомственного взаимодействия при ликвидации медицинских последствий ЧС, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.