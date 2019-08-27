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В Пензе провели операцию по пересадке пальца стопы на кисть

17:11 | 27.08.2019 | Медицина

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Пенза, 27 августа 2019. PenzaNews. Врачи пензенской клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина успешно провели операцию по пересадке пальца стопы на кисть пациента.

В Пензе провели операцию по пересадке пальца стопы на кисть. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Основную часть манипуляций выполнил заведующий травматологическим отделением №2 Михаил Щербаков. Также в состав хирургической бригады входил его московский коллега Тимофей Сухинин.

Несколько лет назад они уже находились в одной операционной горбольницы №6 по аналогичному поводу, однако тогда пересадку выполнял столичный специалист, а пензенские врачи ассистировали и знакомились с данной методикой.

На этот раз помощь была оказана пациенту, который в результате травмы утратил первый палец кисти. На его место врачи пересадили второй палец со стопы, сообщается на сайте учреждения здравоохранения.

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