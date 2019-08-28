В Пензе объявлен набор в школу волонтеров службы крови Медицина

Пенза, 28 августа 2019. PenzaNews. Набор в школу волонтеров службы крови, действующую с 2015 года, объявлен в Пензе.

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Как поясняется на сайте пензенского областного клинического центра крови, пройти обучение может любой человек, осознающий важность донорства, стремящийся получить новые знания по этой теме и готовый участвовать в различных акциях.

Предполагается, что занятия начнутся по мере комплектования группы.

По словам главного врача пензенского областного клинического центра крови Татьяны Крыловой, волонтеры в донорстве — крайне важное направление добровольчества.

«Во многом именно благодаря их деятельности в последнее время донорское движение получило новый импульс к развитию», — пояснила она.