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В Пензе объявлен набор в школу волонтеров службы крови

16:10 | 28.08.2019 | Медицина

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Пенза, 28 августа 2019. PenzaNews. Набор в школу волонтеров службы крови, действующую с 2015 года, объявлен в Пензе.

В Пензе объявлен набор в школу волонтеров службы крови. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как поясняется на сайте пензенского областного клинического центра крови, пройти обучение может любой человек, осознающий важность донорства, стремящийся получить новые знания по этой теме и готовый участвовать в различных акциях.

Предполагается, что занятия начнутся по мере комплектования группы.

По словам главного врача пензенского областного клинического центра крови Татьяны Крыловой, волонтеры в донорстве — крайне важное направление добровольчества.

«Во многом именно благодаря их деятельности в последнее время донорское движение получило новый импульс к развитию», — пояснила она.

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