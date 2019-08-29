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«Автобус здоровья» сделал остановку на улице Рахманинова в Пензе

16:10 | 29.08.2019 | Медицина

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Пенза, 29 августа 2019. PenzaNews. Специалисты областного центра медицинской профилактики посетили двор у дома №26 на улице Рахманинова в Пензе в рамках проекта «Автобус здоровья».

«Автобус здоровья» сделал остановку на улице Рахманинова в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Они предложили местным жителям пройти экспресс-обследование — измерить артериальное давление, а также показатели глюкозы и холестерина в крови.

Кроме того, специалисты дали консультации, касающиеся правильного питания, регулярной физической активности и в целом здорового образа жизни.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области, на следующей неделе «Автобус здоровья» посетит пять дворов: 2 сентября — на улице Правды, 140; 3-го — на улице Кулакова, 15; 4-го — на улице Тепличной, 8/10; 5-го — на проспекте Победы, 150; 6-го — на улице Бородина, 21–25.

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