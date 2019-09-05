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В Колышлейском районе врачи отработали порядок действий при сходе вагонов с рельсов

20:05 | 05.09.2019 | Медицина

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Колышлей, 5 сентября 2019. PenzaNews. Сотрудники территориального центра медицины катастроф Пензенской области провели в Колышлейском районе командно-штабное учение, посвященное отработке действий в случае крушения пассажирского поезда.

В Колышлейском районе врачи отработали порядок действий при сходе вагонов с рельсов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По легенде, при сходе нескольких вагонов с рельсов пострадали 35 человек, которые получили травмы различной степени тяжести и нуждались в медицинской помощи. Были рассмотрены возможные варианты развития событий, предполагающие введение режимов «Повышенная готовность» и «Чрезвычайная ситуация».

«Руководящий состав медицинской организации продемонстрировал грамотное принятие решений по организации оказания помощи пострадавшим и проведения лечебно-эвакуационных мероприятий», — прокомментировал результаты тренировки главный врач территориального центра медицины катастроф Пензенской области Александр Гришин.

Также положительную оценку получили действия персонала больницы, принимавшего непосредственное участие в подготовке и проведении учения.

Отдельно отмечена грамотная и слаженная работа личного состава врачебно-сестринской бригады, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области.

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