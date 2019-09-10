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Больницы региона получили оборудование для диагностики патологии глаз у младенцев

10:42 | 10.09.2019 | Медицина

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Пенза, 10 сентября 2019. PenzaNews. Широкопольные ретинальные педиатрические камеры Retcam стоимостью почти 11,5 млн. рублей каждая поступили в распоряжение кузнецкой межрайонной детской больницы, а также детских отделений нижнеломовской и сердобской межрайонных больниц Пензенской области.

Больницы региона получили оборудование для диагностики патологии глаз у младенцев. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минздрава, оборудование закуплено на средства федерального бюджета.

«На сегодняшний день в числе наиболее серьезных заболеваний у недоношенных детей стоит ретинопатия, которая вызывает слабовидение и слепоту. Выявить ретинопатию у детей позволяет широкопольная ретинальная камера Retcam, с помощью которой удается получить в цифровом виде как изображение сетчатки, так и других отделов глаз с максимальным комфортом и безопасностью», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в зависимости от ситуации можно использовать различные насадки, у которых различается угол обзора.

«На данный момент широкопольная ретинальная камера Retcam является единственным диагностическим инструментом, обеспечивающим высочайший уровень точности и достоверности исследований у новорожденных», — отметили в Минздраве.

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