В пензенских больницах пройдет субботний прием врачей восьми специальностей Медицина

Пенза, 11 сентября 2019. PenzaNews. Дополнительный день приема врачей восьми специальностей будет организован в медицинских учреждениях Пензенской области в предстоящую субботу, 14 сентября.

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В частности, гематологи в выходной день будут ждать пациентов на базе областного онкологического диспансера, ревматологи — во взрослых и детских поликлиниках Пензы, а также в поликлинике клинической больницы имени Н.Н. Бурденко.

Пульмонологов в субботу можно посетить в трех медучреждениях, сосудистых хирургов — в двух, причем все они расположены в Пензе.

В районах и областном центре также будет организован дополнительный прием неврологов, гастроэнтерологов и офтальмологов. Кроме того, можно будет попасть к терапевту в любой больнице, где есть прикрепленное взрослое население.

Во всех случаях требуется предварительная запись, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.