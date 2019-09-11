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В пензенских больницах пройдет субботний прием врачей восьми специальностей

13:28 | 11.09.2019 | Медицина

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Пенза, 11 сентября 2019. PenzaNews. Дополнительный день приема врачей восьми специальностей будет организован в медицинских учреждениях Пензенской области в предстоящую субботу, 14 сентября.

В пензенских больницах пройдет субботний прием врачей восьми специальностей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В частности, гематологи в выходной день будут ждать пациентов на базе областного онкологического диспансера, ревматологи — во взрослых и детских поликлиниках Пензы, а также в поликлинике клинической больницы имени Н.Н. Бурденко.

Пульмонологов в субботу можно посетить в трех медучреждениях, сосудистых хирургов — в двух, причем все они расположены в Пензе.

В районах и областном центре также будет организован дополнительный прием неврологов, гастроэнтерологов и офтальмологов. Кроме того, можно будет попасть к терапевту в любой больнице, где есть прикрепленное взрослое население.

Во всех случаях требуется предварительная запись, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

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